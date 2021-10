Hérouville-Saint-Clair. Près de 4 000 participants ont bravé la pluie à l'Audacieuse

Il fallait être fou pour avoir envie de se rouler dans la boue et courir sous la pluie ce dimanche 31 octobre. 3 600 personnes l'ont fait, et ce avec le sourire, à Hérouville-Saint-Clair. La 11ème édition de l'Audacieuse a tenu toutes ses promesses. L'organisation souhaitait la pluie pour donner du piment et des bains de boue improvisés, son vœu a été exaucé...

Passage dans la boue obligatoire... - Jean-Yves Belloche

Elle avait concocté un parcours semé de trente obstacles artificiels ou naturels sur un circuit de 11 km au cœur de la ville d'Hérouville en banlieue caennaise. Entre 160 et 200 bénévoles ont contribué à l'organisation, témoigne Kevin Stefano, membre de l'équipe organisatrice, aidés par les agents municipaux.

La pluie 🌧 n'arrête pas les 3 600 participants à l'#Audacieuse à @HSC_14200 ! Passage dans la boue obligatoire, avec le sourire ! pic.twitter.com/p0hu5f1xbn — Tendance Ouest (@tendanceouest) October 31, 2021

Les 3 600 participants ont du enjamber de nombreux obstacles. Le tout sous une météo bien automnale. - Jean-Yves Belloche

Traditionnellement, les coureurs en profitent pour sortir leurs déguisements. Cette année, avec Halloween, beaucoup de costumes avaient pris un accent endiablé. Comme chaque année, aucun classement ne vient départager les participants enthousiastes qui se sont vus remettre t-shirt souvenir et médaille. Le rendez-vous pour l'année prochaine est déjà pris.