Rouen. Malgré les coups durs, Rouen doit enfin lancer sa saison

"Si je n'étais pas inquiet, je ne serais pas lucide. Le premier responsable, c'est moi." Ni abattu, ni inquiet, Alexandre Ménard ne se cache pas, alors que son Rouen Métropole Basket signe un début de saison très compliqué. L'élimination en Leaders Cup et une petite série de trois défaites sur les trois premières journées de Pro B en témoignent. Mais le coach rouennais, qui vit sa cinquième saison sur les bords de Seine, estime que plusieurs facteurs expliquent cette situation.

"Nous avons beaucoup de problèmes d'effectifs, avec quatre joueurs du cinq majeur qui sont indisponibles, rappelle le technicien. Ce sont des accidents de basket, comme Isaiah Philmore qui s'est fait une très grosse entorse et qui sera arrêté jusqu'à Noël compris. Filip Adamovic, un joueur lui est tombé sur la jambe et Benoit Injaï est tombé sur une faute et s'est assis sur son propre genou." En ajoutant à cette liste la longue absence en début de saison de Pierre-Étienne Drouault, les blessures forcent jusqu'à présent le staff rouennais à tirer sur la corde avec le reste de l'effectif.

Un nouveau joueur chaque semaine

Ce côté "chat noir", comme le désigne Alexandre Ménard, a aussi été mis en avant par les déboires du club en matière de recrutement. Annoncé, espéré et attendu pendant deux mois, Ben Emelogu n'a finalement fait qu'un séjour éphémère dans la capitale normande. "En fait, il est arrivé blessé et complètement hors de forme, regrette le coach. C'est vraiment dommage parce qu'il devait nous apporter beaucoup et qu'il sortait d'un Afrobasket assez convaincant." Heureusement, le club est parvenu à le remplacer très rapidement en obtenant la signature du Serbe Djordje Simeunovic, qui, pour pallier au déficit actuel, offre plus de garanties athlétiques. "Par rapport à Ben, il est plus grand, il est plus dur et déjà il est forme et il n'est pas blessé", s'amuse Alexandre Ménard. Tout en présentant un profil sérieux au niveau de la défense et de l'état d'esprit.

Avec un recrutement quasi permanent à gérer et le départ en début de saison du directeur sportif, Michel Veyronnet, l'entraîneur admet qu'il n'a pas pu se "concentrer à 100% sur le terrain et le sportif". C'est la raison pour laquelle il est soulagé par l'arrivée il y a quelques jours de Franck Maignan, bien connu pour ses qualités de formateur dans tout le département, dans un nouveau rôle de manager. C'est certainement lui qui aura la charge, en concertation avec le staff, de trouver un joker médical pour combler la longue indisponibilité d'Isaiah Philmore.

Quand il arrivera, ce nouvel élément aura pour mission de s'intégrer dans un effectif qui souffre d'être constamment remanié. "En fait, on voit bien sur certains bouts de matches que l'on manque d'expérience avec nos jeunes et surtout de vécu collectif, car on intègre un nouveau joueur par semaine", soupire le coach.

Pourtant, au rang des bonnes nouvelles, Alexandre Ménard assure que tout est encore possible dans une saison qui va encore être longue. Pour lui, le RMB "devra jouer sa place en play-offs sur 31 matches au lieu de 34", à partir de maintenant. Pour remettre les têtes à l'endroit et valider les motifs d'espoir entrevus par moments, une première victoire ferait le plus grand bien.

Pratique. Le vendredi 5 novembre, le RMB recevra Saint-Chamond pour la quatrième journée de Pro B. Match au Kindarena, à partir de 20h.