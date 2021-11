Calvados. Un médicament pour lutter contre les AVC développé à Caen 

150 000. C'est le nombre de cas d'accidents vasculaires cérébraux recensés par an en France. Un chiffre alarmant, qui place d'ailleurs cette pathologie en tant que deuxième cause de mortalité dans le monde. Au sein de l'Institut Blood and Brain (sang et cerveau) @Caen Normandie, situé dans les locaux de la plateforme d'imagerie biomédicale Cyceron, l'entreprise Lys Therapeutics développe un médicament appelé Glunozumab, visant à lutter contre les AVC. "Le but est d'améliorer les mécanismes de récupération post-AVC, mais aussi de protéger le cerveau des patients atteints par cette pathologie", détaille Manuel Blanc, président et co-fondateur de l'entreprise. Une innovation trouvée après plus de 20 ans de recherches et développements effectués en partenariat avec le professeur Denis Vivien, président scientifique de la société, et son équipe. "Nous espérons pouvoir réaliser la première administration à l'homme d'ici 2024", confie le président de l'entreprise. La société a notamment reçu, en juillet dernier, le Grand prix i-Lab 2021 dans le domaine de la santé publique.

"En France, 150 000 personnes sont victimes d'AVC chaque année" Impossible de lire le son.