Goderville. La circulation perturbée après un incendie à l'entreprise Dumesnil

La circulation a été perturbée une bonne partie de la journée à Goderville, dans le pays de Caux. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 6 h 30 pour un incendie au dépôt de l'entreprise Dumesnil, une société de négoce agricole située rue de la Voie-Romaine.

Le feu a pris au niveau de la machinerie, dans la partie haute d'une tour de manutention d'un silo. Ce sont les roulements d'un tapis qui ont chauffé provoquant un feu couvé. Il n'y a pas eu d'explosion ni de fuite de gaz comme évoqué un moment. À l'intérieur : 4 500 tonnes de céréales diverses.

Une intervention de longue durée

Plus de 70 pompiers sont mobilisés sur cette intervention, dont des équipes spécialisées en risques chimiques, sauvetage et déblaiement, et exploration de longue durée. Des reconnaissances et mesures en explosimétrie ont été réalisées, avec un retrait progressif des céréales contenues dans le silo.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'opération a duré une bonne partie de la journée. Il n'y a pas eu de perte de marchandise et il n'y aura pas de chômage technique.