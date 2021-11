Caen. Que visiter en famille pendant les vacances scolaires ?

Entre les visites guidées du Mémorial de Caen, l'exposition "Caen le Chat s'expose ?", le jeu de piste avec Perceval et les secrets de l'Abbaye aux hommes, les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer.

Dans les pas de l'Histoire, au Mémorial

Pendant les vacances, le Mémorial propose des visites guidées en famille. Parents et enfants découvrent ensemble le musée de manière adaptée et pédagogique. Pendant 1 h 45, le guide animateur aborde les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale dans les parcours muséographiques, avec une valise contenant des objets et documents d'archives issus des collections du musée.

Où sont les fers de Perceval ?

Dans le cadre des Equidays, le Musée de Normandie propose une enquête autour du célèbre cheval Perceval. Ce dernier a "perdu ses fers dans les salles du musée". Le but de ce jeu de piste est de partir à leur recherche afin de gagner une surprise. Celui-ci se déroule en autonomie, avec un livret-jeux. Il est proposé jusqu'au dimanche 7 novembre.

"Caen le Chat s'expose ?"

Nul ne peut échapper à l'exposition "Le chat déambule à Caen", sur le quai Vendeuvre, la Place de la République et à l'hôtel de ville. L'artiste Philippe Geluck prolonge le plaisir et continue d'impressionner avec une exposition inédite de tableaux, dessins et sculptures : "Caen le Chat s'expose ?". On y retrouve des dessins à l'acrylique, à l'encre de Chine, des toiles, des résines petit format, des sculptures monumentales ou encore des sérigraphies et éditions numérotées.

Avec l'humour et la poésie qui le caractérisent, Philippe Geluck s'adonne à un exercice qu'il adore : rendre hommage, parodier ou commenter ses illustres confrères – Picasso, Botero, Soulages, César – au travers du Chat et de ses considérations sur l'art. Cette exposition est à apprécier jusqu'au lundi 31 janvier, à l'Abbaye aux hommes de Caen.

Les secrets de l'Abbaye aux hommes

Dans le cadre des visites guidées thématiques organisées par la Ville de Caen, les guides de l'Abbaye aux Hommes préparent eux aussi, un rendez-vous. "Les petits secrets de l'Abbaye aux hommes" est le thème d'une visite prévue jeudi 4 novembre, à 14 h 30. Une lecture inédite des lieux est proposée pendant cette visite, avec un itinéraire en 12 points pour (re)découvrir l'abbaye de manière ludique en compagnie d'un guide. Des détails, témoignages et anecdotes seront dévoilés lors de cet après-midi fait d'Histoire.

Pratique. Visite guidée au Mémorial de Caen : de 3 à 4,50 € en supplément du billet d'entrée. Réservations : billetterie-memorial.fr. Jeu de piste Perceval au Musée de Normandie, tarif : 3,50 €, gratuit pour les moins de 26 ans. "Caen le Chat s'expose ?" à l'Abbaye aux hommes de Caen, tarif : 4 €. Gratuit en tarif réduit. Les secrets de l'Abbaye aux hommes, tarif : de 6,50 € à 8 €. Réservation : 02 31 30 42 81.