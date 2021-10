Saint-Côme-du-Mont. Cinéma au D-Day Expérience : deux regards différents sur la Résistance

Le musée consacré aux opérations miliaires du débarquement allié de juin 1944, le D-Day Expérience à Saint-Côme-du-Mont, aux portes de Carentan, va proposer dorénavant une programmation cinéma tout au long de la saison, dans sa salle de cinéma très haute définition. Il s'agira de proposer des films en lien avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, selon Emmanuel Allain, directeur du site.

Emmanuel Allain Impossible de lire le son.

Des films sérieux comme des films plus légers. C'est le cas pour Résistance, au départ une série sur le Web, couronnée par plusieurs prix lors de festivals en France et à l'étranger. Un film tourné et réalisé par des Normands, en Normandie. Maxime Chefdeville, réalisateur, ne cache pas son bonheur d'être diffusé sur grand écran.

Maxime Chefdeville Impossible de lire le son.

Résistance, l'histoire d'un groupe de résistants, dans un esprit Septième compagnie, sera projeté samedi 30 octobre à 20 h 30, en présence de l'équipe du film. L'occasion d'échanger avec le réalisateur et les comédiens.

Le film Le réseau Shelburn sera projeté mercredi 3 novembre à 20 h 30.

Il a été réalisé par Nicolas Guillou, mais sa sortie a été bousculée par la crise sanitaire. Il conte l'histoire d'un des plus grands réseaux d'évasion d'aviateurs alliés, basé en Bretagne, pour rallier l'Angleterre.

Plus d'infos sur le site du D-Day Expérience.