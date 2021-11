Ça bouge en ville. Les trois nouvelles adresses à découvrir

La boutique éphémère du 16 rue Jeanne-d'Arc à Rouen accueille deux créatrices. Catherine Vandamme et Floréanne Jallais présentent leurs réalisations originales.

Deco'Cli'Caux, c'est Catherine Vandamme et ses créations florales éco-responsables à base d'objets de récupération. Un brin de moustache, c'est Floréane Jallais et son linge bio pour femmes, enfants et bébé. Le tout est à découvrir jusqu'au 6 novembre dans la boutique éphémère.