Bolbec. Rachid Chebli, 20 ans d'arbitrage dans le football

Rachid Chebli, enseignant, conseiller municipal d'opposition à Bolbec et président de l'Amicale des arbitres du district de Seine-Maritime, vient de sortir son sixième livre. Il s'intitule Amor l'arbitre ! Chronique d'un arbitre du dimanche. Il s'agit d'un roman pour raconter ses vingt années passées sur les terrains de foot et revenir sur la montée de la violence dans ce sport. Il commence d'ailleurs son livre par son agression en 2018, lors d'un match. "Ce n'était pas la première fois, confie Rachid Chebli. Mais en 20 ans, je n'avais jamais arrêté un match. Je n'avais jamais eu peur, avant. Je me suis interrogé, remis en cause. J'ai pensé à arrêter l'arbitrage et finalement, je suis retourné sur les terrains cette saison." La passion du football a pris le dessus. Dans son ouvrage, Rachid Chebli ne se contente pas du constat de la violence, il tente des propositions, comme la présence systématique d'un représentant de la Ligue de football lors des matchs, notamment pour les petites divisions où l'arbitre est seul sur le terrain. Il incite également les clubs à faire payer directement les joueurs ayant reçu un carton pour contestation, afin de le responsabiliser.

Amor l'arbitre ! Chronique d'un arbitre du dimanche est disponible sur le site internet de son éditeur, à l'Espace culturel E.Leclerc de Saint-Léonard, à la Bouquinerie dans la galerie marchande Carrefour de Gruchet-le-Valasse (dédicace le 10 novembre) et à la bouquinerie Les Yeux d'Elsa, rue de la République au Havre (dédicace le 18 décembre).

Pratique. Amor l'arbitre ! Chronique d'un arbitre du dimanche - éditions Jacques Flament - 20 euros.