Saint-Lô. Hausse du coût des matières premières : le prix du pain augmente

A Saint-Lô comme partout en France, en plus de la hausse des prix des énergies comme le gaz et l'électricité, les boulangers sont confrontés à la hausse du prix des matières premières. Pour le blé par exemple, la hausse atteint les 30 %. Les pains spéciaux, les complets ou aux céréales ont leur type de farine, plus élaborée, qui coûte aussi plus cher. S'ajoutent à tout cela une mauvaise qualité et des rendements à la baisse des récoltes du blé. En conséquence, les prix du pain vont augmenter à la boulangerie. Difficile de dire aujourd'hui dans quelles proportions. Chaque artisan est aujourd'hui libre de fixer ses prix. Certains ont déjà franchi le pas, avec des hausses de 5 voire 10 centimes pour une baguette de tradition. Certains y songent, c'est le cas de Pauline Rohée, de la boulangerie Jade à Saint-Lô.

Ces hausses successives ne laissent pas le choix à Vincent Leboyer, artisan boulanger à Saint-Lô.

Les artisans boulangers sont aussi confrontés à un problème de recrutement de personnel qualifié. Une rareté qui se paie aussi !