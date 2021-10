Indemnité inflation. Aide de 100 € : tout ce qu'il faut savoir

Economie, Entreprise. Jeudi 21 octobre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le déploiement d'une "indemnité inflation". L'objectif est d'aider les ménages en difficulté à faire face à la hausse des prix du carburant, et plus globalement à l'inflation. On fait le point sur les conditions d'attribution de cette aide de l'État.