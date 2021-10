Le Havre. Transat Jacques Vabre : ils seront finalement 79

Cette fois, c'est officiel. Il y aura finalement 79 voiliers au départ de la Transat Jacques Vabre 2021, le dimanche 7 novembre au Havre. Les derniers bateaux viennent tout juste de valider leur qualification sportive. 79 et pas 80, puisque le projet #TheMountainMan de Beat Fankhauser et Jorg Riechers s'est désisté la semaine dernière.

Tour d'horizons des participants

45 Class40

C'est la classe la plus représentée. Jusque-là, ils n'avaient jamais été plus de 27 monocoques de 40 pieds au départ, c'était lors de la dernière édition, en 2019. On compte, dans cette flotte, une dizaine de bateaux neufs (générations 2020 et 2021), ainsi que le tenant du titre Crédit Mutuel (skippé par Ian Lipinski, cette année avec Julien Pulvé). Et au moins autant de prétendants à un podium en Martinique, alors que c'est Redman (skippé par Antoine Carpentier, qui sera accompagné de Pablo Santurde del Arco) qui est en tête du classement de la saison 2021.

22 Imoca

Pour une année post-Vendée Globe, la flotte des monocoques de 60 pieds est imposante cette année (il y avait 29 bateaux en 2019, mais seulement 13 en 2017). Parmi les bateaux à suivre, bien évidemment le tenant du titre Apivia (toujours aux mains de Charlie Dalin, et cette année de Paul Meilhat), qui fait figure de favori, mais aussi l'écurie 11th Hour Racing Team, qui aligne deux bateaux, Mālama, seul bateau neuf du plateau (mis à l'eau en août dernier), et Alaka'i, en tête du classement Imoca (grâce aux bonnes prestations de Justine Mettraux et Simon Fisher depuis juin).

7 Ocean Fifty

L'ancienne classe Multi50 s'est offert un nouveau nom et un renouveau en 2021, avec la création du circuit Pro Sailing Tour. Résultat, de trois bateaux en 2019, la classe des multicoques de 50 pieds passe à sept unités en 2021. Le tenant du titre, Groupe GCA - 1001 Sourires (avec Gilles Lamiré à la barre, qui a rappelé Yvan Bourgnon comme partenaire) sera à suivre, tout comme les deux bateaux neufs de cette catégorie, Arkema 4 et Koesio. Surtout, c'est le bateau Leyton (de Sam Goodchild et Aymeric Chappellier) qui a été le plus performant tout au long de la saison 2021.

5 Ultime

C'est le grand retour des géants à trois coques ! Absents de la Route du café en 2019, les maxi-trimarans retrouvent le bassin Paul Vatine en 2021. Là encore, avec une flotte élargie (ils étaient seulement trois lors de leur dernière apparition, en 2017). Parmi les cinq bateaux de cette catégorie, on retrouve deux bateaux neufs mis à l'eau ces derniers mois (SVR - Lazartigue et Banque Populaire), ainsi que le bateau qui l'avait emporté en 2017, qui a changé de couleurs entre-temps (Sodebo devenu Actual ; mais le tenant du titre Thomas Coville est bien là également, avec Thomas Rouxel, sur un nouveau Sodebo).