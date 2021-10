Manche. Loisirs nautiques : les opérations de sauvetage en mer à la hausse

Prenez garde aux dangers de la mer ! C'est le message de prévention de la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, qui a enregistré cet été (de mai à septembre) 715 interventions sur le littoral pour secourir 1 768 personnes (soit plus de 200 personnes supplémentaires par rapport à 2020). En cause, une "impréparation" et "un manque d'anticipation". "Les gens appréhendent parfois la mer comme si c'était un lac, sans mouvement, or les marnages, cette différence importante d'eau entre la marée basse et haute va très très vite, et c'est ce qui pose problème cette année encore", explique Véronique Magnin, porte-parole de la préfecture maritime. Elle conseille donc de bien regarder les horaires de marée avant de partir en mer, de prévenir un proche de son départ, et de charger son portable pour pouvoir appeler le 196 en cas de problème.

En 2021, 31 % des opérations de sauvetage étaient liées à une activité de plaisance à moteur, 26 % liées à la plaisance à voile, puis 13 % liées à un phénomène d'isolement par la marée.

Dans le département, les secteurs de la Baie du Mont Saint-Michel, de Granville et le Cap de la Hague, très fréquentés, sont ceux qui mobilisent le plus les secours.