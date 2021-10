Dangers d'internet : "Tous les enfants sont exposés"

Quel est le rôle de votre Brigade?

“La brigade de prévention de la délinquance juvénile existe depuis 1997. Nous sommes trois gendarmes, plus une personne en service civique, à y travailler pour le département. Notre brigade est déchargée de la répression pour faire uniquement de la prévention.

Depuis trois ans, nous avons développé le volet de la prévention concernant internet, car c’est un sujet qui touche de plus en plus les jeunes. Nous intervenons dans les établissements scolaires, du primaire au lycée, pour expliquer quels sont les dangers des contenus et réseaux numériques. En 2010, nous sommes intervenus auprès de 20 000 enfants, que ce soit pour leur parler des dangers d’internet ou de la drogue. Nous faisons également de l’information auprès des adultes, surtout des parents, qui, souvent, ne réalisent pas à quel point il peut être dangereux de laisser leurs enfants seuls devant l’ordinateur.”



Les enfants sont-ils tous menacés ?

“Aujourd’hui, tous sont exposés. Ils utilisent cet outil de plus en plus jeunes. En primaire, 50 % des enfants sont déjà inscrits sur des réseaux sociaux. L’inscription sur Facebook, par exemple, n’est autorisée qu’à partir de 13 ans, mais ils contournent les interdictions. Quand ce ne sont pas les parents eux-mêmes qui inscrivent leurs enfants sur ces sites...”

Quels sont concrètement ces dangers ?

“Laissés sans surveillance sur la toile, les plus jeunes sont vraiment à la merci de prédateurs sexuels et on ne le dira jamais assez. Ils ne connaissent pas la personne qui se trouve de l’autre côté de l’écran, même s’ils peuvent en avoir l’impression. Il y a donc le risque de mauvaises rencontres, mais également celui de téléchargement illégal. Les enfants peuvent être des victimes, mais aussi les auteurs de violences morales vis-à-vis de camarades ou d’adultes (professeurs ou élèves) peuvent avoir des conséquences dramatiques, pouvant aller jusqu’au suicide des personnes visées. Nous voulons leur faire comprendre et réaliser quelles peuvent être les conséquences de leurs actes.”

Quels conseils donnez-vous aux parents ?

“Il est essentiel qu’il y ait un contrôle parental. Il faut que les parents s’intéressent à cet outil. Il ne s’agit pas d’épier les enfants, mais d’éviter les dérives. Ne pas laisser l’ordinateur dans la chambre, afin que l’enfant ne soit pas seul, pour éviter qu’il fasse n’importe quoi mais aussi qu’il n’en soit pas victime. Et ne pas les laisser étaler leur vie privée.”

Propos recueillis par AL