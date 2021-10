L1: Paris résiste à Marseille, Nice renverse Lyon, Lens et Monaco se reprennent

France-Monde. Le Paris SG, qui a joué plus d'une demi-heure à dix, a été tenu en échec (0-0) à Marseille lors du classique de la L1, quelques heures après les rebonds de Lens et Monaco et le succès renversant de Nice face à Lyon, dimanche lors de la 11e journée.