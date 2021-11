Bonne table dans l'Orne. Revisiter la tartiflette à La Potinière du Lac

Écharpes, gants et doudounes, la température a fortement chuté depuis le passage à l'automne. Pour éviter de grelotter de froid, à Bagnoles de l'Orne, le restaurant La Potinière du Lac propose des plats qui tiennent chaud.

70 ans d'histoires

Situé au pied du lac, le bâtiment voit le jour dans les années 1930. À l'origine, quatre magasins se partageaient l'espace. Au moment de l'après-guerre, les quelques boutiques laissent place à un restaurant. Fort de son succès auprès des Parisiens qui viennent partager leurs potins entre ses murs, le nom donné à l'établissement ne peut être plus clair. Il s'appellera : La potinière du Lac. Soixante-dix ans plus tard, Mathias Dever devient le propriétaire. À 38 ans, il concocte pour ses clients des plats typiques de Savoie.

Une cuisine traditionnelle et familiale

À la carte : raclette, fondue, tartiflette et burger savoyard. De quoi ressortir avec le ventre plein ! Originaire de Falaise (Calvados), Mathias promet à sa clientèle une cuisine "traditionnelle" et "familiale". Ici, les plats sont faits avec de la viande normande et le beurre vient d'Isigny sur-Mer, un village situé dans le Calvados. "Je préfère payer plus cher mes produits, quitte à perdre de la marge."

Face à la carte, mon choix se porte sur un menu savoyard à 19,90 €. L'entrée est imposée, ce sera une assiette de charcuterie. Pour ma part, cela me convient très bien. Quoi de mieux pour commencer un repas ? Surtout avant d'entamer le plat qui s'annonce copieux. Pas de jaloux, j'ai décidé de faire plaisir aux Normands et aux Savoyards. Ce sera une tartiflette… normande ! Pommes de terre, andouille, pomme, pont-l'évêque AOP, oignons et crème forment un mélange parfait que je n'avais jamais connu auparavant. Cette sensation de nouveauté, je ne suis pas le seul à la rechercher. Derrière le mobilier en bois, Mathias lance : "Les produits savoyards plaisent aux Normands. D'année en année, on voit les clients revenir."