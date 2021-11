Transat Jacques Vabre. Avec quinze anciens vainqueurs sur l'eau, la compétition sera relevée

Les organisateurs de la Transat Jacques Vabre se plaisent à rappeler qu'elle est la transatlantique la plus exigeante, car la plus longue. Avec soixante-dix-neuf navires au départ pour cette quinzième édition, le plateau sportif sera particulièrement relevé. On dénombre quinze vainqueurs dans les différentes classes, dont trois triples vainqueurs : Franck Cammas (Maxi Edmond de Rothschild), Erwan Le Roux (Koésio) et Yann Eliès (Arkea Paprec), co-skipper de Charlie Dalin en Imoca, lors de la dernière édition en 2019. Le Havrais sera bien entendu l'un des favoris cette année, en duo avec Paul Meilhat sur son bateau Apivia, avec lequel il a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020 en tête. Le vainqueur du tour du monde en solitaire, Yannick Bestaven, sera également au rendez-vous sur la Route du café, associé à Jean-Marie Dauris sur Maître Coq.

Un autre nom retient l'attention : celui de Marie Tabarly. La fille du mythique navigateur fait équipe avec un Normand, le Barnevillais Louis Duc, sur l'Imoca Kostum-Latana Paysage.