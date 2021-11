Transat Jacques Vabre. Pour Charlie Dalin et Paul Meilhat en Imoca, objectif : doublé !

"Quand je prends le départ d'une course, c'est toujours pour la remporter", rappelait Charlie Dalin lors de sa dernière venue au Havre, au mois de juillet. Le skipper âgé de 37 ans est le favori de cette 15e Transat Jacques Vabre, qu'il a déjà remportée sur le même Imoca, baptisé Apivia, en 2019. Cette fois, c'est Paul Meilhat qui embarque avec lui sur la Route du café. Le marin, vainqueur de la Route du Rhum en 2018 et sur le podium de la Jacques Vabre l'année précédente, dispose lui aussi d'une solide expérience de la course au large.

De nouveaux foils

Le duo pourra compter sur ses nouveaux foils (ailes marines) pour gagner en vitesse. "Le parcours s'annonce plus difficile que la dernière fois, prévient cependant Charlie Dalin, plus long, avec deux passages du Pot au Noir où l'on trouve des vents extrêmement changeants et de gros orages. La course s'annonce intense jusqu'au bout, avec des équipages très affutés et des bateaux de dernière génération." Sur Apivia, Dalin et Meilhat ont déjà remporté cet été la Rolex Fastnet et le Défi Azimut.