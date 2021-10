Le Québec se veut le nouvel eldorado vert et "pas cher" des centres de données

France-Monde. Avec son électricité bon marché et renouvelable, le Québec rêve de devenir un nouvel eldorado pour les géants technologiques, qui y déploient de plus en plus leurs centres de données ("data centers") dans un secteur en plein essor mais très énergivore.