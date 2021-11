Bonne table. Au Havre, ambiance basque chez Peña

Ce midi, c'est pause déjeuner entre amies ! Pour qu'il y ait autant de chaleur dans les assiettes que dans les cœurs, nous nous attablons chez Peña. L'établissement occupe depuis le mercredi 1er septembre l'ancien emplacement de Côté Jardin, sur la place de l'hôtel de ville du Havre. Sa création a été mûrie pendant le confinement par Arnaud Morisset, Paul Leroux et David Pelfresne. Les deux derniers sont déjà propriétaires de bars dans le quartier. "Nous avons réfléchi à ce qui n'existait pas encore au Havre, précise David Pelfresne. Et avec Paul, nous avons deux passions : le Pays basque et le rugby. L'idée du bar à tapas s'est imposée !"

Magret, piperade, gâteau basque…

Outre une vingtaine de tapas, à la carte, on retrouve les incontournables du sud-ouest : magret fumé, gâteau basque, piperade, salade de jambon et fromage Ossau-Iraty… J'opte pour une des suggestions du jour : tartines d'effiloché de porc et leur coleslaw de légumes, accompagnées de sucrine (salade) et poivrons grillés. Le mets est légèrement piquant, juste de quoi exciter les papilles. "Notre volonté est de proposer des spécialités du Pays basque, avec une touche de produits locaux", précise David Pelfresne. Une partie de la carte évoluera régulièrement, tout comme celle des vins. Côté bières, Peña ne propose que des produits issus de brasseries basques. Quand vient l'heure du dessert, je choisis des financiers au chocolat… et piment d'Espelette. J'apprécie les zestes de citron vert qui donnent du peps au dessert, même si j'aurais apprécié une petite sauce, pour encore davantage de gourmandise ! Je reviendrai un de ces jours pour l'apéro avec des copains. D'ailleurs, ça tombe bien. Comme le souligne David Pelfresne : "On pourrait traduire 'peña' par un regroupement d'amis autour d'un intérêt commun : sport, musique, gastronomie…"

Pratique. Peña, place de l'hôtel de ville au Havre. Formule midi complète à 20 €. Fermé le dimanche et le lundi midi. Tél. 02 35 30 15 97