Votre horoscope signe par signe du samedi 30 octobre

BELIER

Votre organisme est sensible aux ambiances stressantes. Offrez-vous des moments de douceur.

TAUREAU

Vous avez pris l'habitude de vous contenter du minimum. C'est le moment de réveiller votre productivité

GEMEAUX

Occupé par vos amours et votre secteur matériel, vous serez absent pour vos proches. Ils auront beau sonner, ils ne trouveront personne au bout du fil.

CANCER

Un collègue tentera de vous faire porter la responsabilité de ses échecs. Heureusement, sa malveillance va se retourner contre lui.

LION

Côté famille, vous vous occuperez des détails du quotidien qui agacent tout le monde et sont source de prises de tête inutiles.

VIERGE

Vous en avez marre de vous laisser marcher sur les pieds et vous aimeriez bien pouvoir exprimer vos désaccords, Réfléchissez à une façon de vous faire comprendre.

BALANCE

Aujourd’hui, Vous n'êtes pas dans une forme olympique, mais vous n'êtes pas non plus amorphe. On va dire que vous prenez votre temps

SCORPION

Bien que n'ayant certainement pas les capacités physiques d'un sportif de haut niveau, votre vitalité n'en sera pas moins remarquable. Profitez-en !

SAGITTAIRE

Attention à ne pas faire flamber votre carte bleue aujourd'hui. Si vous avez décidé de vous offrir une virée shopping, faites preuve de prudence

CAPRICORNE

On aime vous demander des conseils. Vous écoutez volontiers les avis des uns et des autres. Fixez-vous malgré tous des limites !

VERSEAU

Vous êtes sensible et vous prenez au premier degré les critiques. Il est important de prendre du recul dans vos émotions.

POISSONS

La journée vous donne l'opportunité de voir des amis de longue date. Des souvenirs refont surface !