Votre horoscope signe par signe du vendredi 29 octobre

BELIER

Vous en avez un peu marre du gaspillage et vous ne manquerez pas de l'exprimer à vos proches. Attention cependant à ne pas les heurter.



TAUREAU

Vous aurez envie de mettre les point sur les i, surtout pour ce qui concerne certains ragots qui polluent l'ambiance générale.

GEMEAUX

Si vous travaillez, votre esprit sera un peu ailleurs. Vous ne parviendrez pas à vous impliquer comme il le faudrait.

CANCER

la forme est plutôt bonne mais vous ne vous en apercevez même pas. C'est bien dommage car il faut savoir profiter de ces moments

LION

Ami Lion, que vous soyez seul ou en couple, votre cœur va battre plutôt très très fort aujourd’hui

VIERGE

Vous serez plutôt disponible pour vos proches ou vos amis, sauf peut-être Vierges qui vivent une belle histoire d'amour.

BALANCE

Vous cogitez beaucoup trop actuellement, et encore plus aujourd’hui ! Et votre cerveau bouillonne.

SCORPION

Vous éviterez toutes les embûches, ou vous trouverez les solutions pour améliorer les choses. Vous serez un véritable rouleau compresseur aujourd'hui !

SAGITTAIRE

Si une question santé ou régime se pose à vous, vous n’hésiterez pas à mettre les bouchées doubles pour venir à bout de vos problèmes

CAPRICORNE

Il est possible qu'un membre de votre entourage familial ou amical vive une épreuve perturbante ces derniers temps et que cela vous inquiète beaucoup

VERSEAU

À la maison, vos états d'âmes pourraient bien faire beaucoup de bruit pour... rien, finalement. Mesurez vos propos !

POISSONS

Avec votre famille et votre entourage amical ou autre, l'ambiance sera agréable, voire détendue.