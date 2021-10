Au bord de la Seine, la nécropole d'Uggade livre ses secrets

Premier siècle après Jésus-Christ. Au bord de la Seine, alors capricieuse et foisonnant de moules, surgit la cité gallo-romaine d’Uggade, halte obligatoire entre Evreux et Rotomagus, Rouen.

Deux-mille ans plus tard, vous voici à Caudebec-lès-Elbeuf. Depuis avril, une équipe de l’Institut national d’archéologie préventive (INRAP) gratte le sol d’un terrain promis à la construction de logements sociaux. Voyage dans la nécropole d’Uggade.

“Nous avons recensé 1 000 sépultures, dont 550 inhumations. Le reste, ce sont des crémations”, dévoile Laurence Jégo, responsable des fouilles. Le site aurait été actif jusqu’au IVe siècle. Des murs d’enceinte et un fanum, bâtiment de culte, piquent la curiosité des spécialistes. “Nous avons aussi découvert une zone artisanale jouxtant la nécropole”. Et plusieurs voies d’accès. “Nous pouvons donc restituer le lieu dans son contexte : la ville d’Uggade”. Sarcophages en pierre et en plomb, plastron en bronze, cruches, fioles, monnaies ou verrerie fine : quelques trésors ont été exhumés. “D’après nos premières constatations, la population semblait aisée et bien nourrie”.

Thomas Blachère

Photos INRAP