Manche. La ministre Jacqueline Gourault au chevet des territoires

Il s'agissait de signer des contrats de relance de la transition écologique et conventions permettant de donner des moyens aux élus afin de concrétiser des projets au profit de la collectivité, y compris dans les communes de moins de 20 000 habitants. La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault était dans la Manche jeudi 21 octobre. Elle s'est rendue à Avranches, Tessy-Bocage, Coutances et Percy-en-Normandie. Les contrats ont été élaborés par des élus du territoire avec un référent unique de l'État, se satisfait Charly Varin, président de Villedieu Intercom, plus petite intercommunalité de la Manche et maire de Percy-en-Normandie.

Avec ces contrats, les élus ont un interlocuteur unique représentant l'État, un gain de temps précieux.

Ces projets concernent les actions de développement économiques, de dynamisation, de transition écologique, démographique et numérique.

Charly Varin, président de Villedieu-Intercom et maire de Percy-en-Normandie

La ministre a salué le dynamisme des élus des territoires traversés.

Ces contrats avec l'État sont engagés pour six ans.