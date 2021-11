Portrait. Guillaume Nocture, de Mortagne au festival d'Avignon

"Gamin, j'ai fait toute ma scolarité ici, jusqu'à 18 ans, rembobine Guillaume Nocture, comédien de 39 ans. Pour le théâtre, j'étais inscrit à la Maison pour tous de Mortagne dès l'âge de huit ans et j'étais à l'école de musique où j'ai suivi des cours de solfège et de guitare. J'avais envie de monter sur scène très tôt et finalement j'en ai finalement fait mon métier." Il y a d'abord eu des études de musicologie à la Sorbonne, "pour être prof, c'est ce que j'ai fait croire à mes parents pour les rassurer". Mais rapidement, les spectacles ont pris le dessus. "Je suis devenu intermittent, je me suis aperçu que je pouvais vivre du spectacle. Aujourd'hui, j'ai dix spectacles différents qui se jouent partout", explique l'artiste.

Touche à tout

"Dans le spectacle, il y a du théâtre, du chant et de la musique. On essaie de faire en sorte que les gens se divertissent. On est dans l'interaction. Moi, j'aime bien quand les spectateurs participent. Même s'ils ne s'y attendent pas, on leur fait aimer ça", détaille Guillaume Nocture. "On", c'est Guillaume et son acolyte Xavier Vilsek, qui interpréteront Le Show qui must go on au Carré du Perche à Mortagne le samedi 6 novembre. Un endroit où le Mortagnais aime à revenir : "C'est la maison, c'est là que se sont jouées mes premières créations. On était comme des gamins quand on a vu la salle, les lumières. Ce n'est pas de la nostalgie mais je suis content de retrouver le public de Mortagne. Après la Covid, les gens ont envie de rire, c'est ça que je veux faire ici." L'envie de rejouer, de revoir le public après 18 mois sans spectacle - toutes les dates ont été annulées ou décalées - voilà ce qui le motive. "Là, ça reprend dare-dare. On a entendu que la culture était non essentielle… mais les gens ont vraiment une soif d'autre chose. Sortez, c'est le moment d'oublier, le temps d'un spectacle !"

Ecoutez ici Guillaume Nocture: Impossible de lire le son.

"C'est l'histoire de musiciens qui arrivent sur scène pour un concert, leur matériel n'est pas prêt mais le public est déjà dans la salle ! Après Mortagne, on va faire une petite session au Théâtre de l'Essaïons, à Paris. Et on emmènera ce spectacle à Avignon en 2023", annonce le comédien. Et si on lui demande ce qu'on doit lui souhaiter, il n'hésite pas : "Jouer différentes choses et apporter toujours le plaisir aux gens. Je m'en fiche d'être en haut de l'affiche. Mais quand je me fais plaisir, les spectateurs se font plaisir aussi. Et puis, quand on est en tournée dans les régions, on veut bien manger, rencontrer du monde, discuter de ce que l'on fait", conclut Guillaume Nocture.