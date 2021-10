Seine-Maritime. Un bateau de pêche en difficulté au large du Havre

Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre, le navire de pêche Le Kiff'2 a été victime d'une voie d'eau alors qu'il se trouvait à environ neuf nautiques (environ dix-sept kilomètres) du Cap de la Hève (Seine-Maritime). Quatre marins se trouvaient à bord.

Sauvetage délicat en pleine tempête. - PREMAR Manche

Les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes avec des rafales jusqu'à 150 km/h. L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale s'est tout de même rendu sur zone. Il a pu hélitreuiller sur le bateau de pêche, un plongeur et une motopompe. La voie d'eau a été stabilisée. Le Kiff'2 a regagné le port du Havre en convoi avec les canots des SNSM du Havre, de Honfleur et de Ouistreham. Les quatre marins pêcheurs sont tous sains et saufs.