Calvados. Grippes, gastros... Les maladies saisonnières de retour

Pendant plus d'un an marqué, le respect des gestes barrières, le port du masque et la distanciation sociale, rendus indispensables par l'épidémie de Covid-19, ont eu pour conséquence la quasi absence des maladies saisonnières. Mais depuis début octobre, grippes, gastros et autres rhumes et ont fait leur retour. "Ça fait un peu près un mois qu'on voit la vague de ces maladies saisonnières revenir comme avant", explique Payam Parshad, médecin généraliste à Ifs. Pour le docteur, l'explication est assez simple : "On était très attentifs, on se lavait bien les mains, tout le monde portait le masque et surtout on avait peur de se retrouver entre nous." Une plus grande négligence dans le respect de ces gestes simples peut expliquer le retour de ces maladies.

Payam Parshad appelle au respect des gestes d'hygiène de base : "Par pitié, lavez-vous les mains !"