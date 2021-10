En questions. Dans le Cotentin, Vincent Delareux publie un roman noir validé par Amélie Nothomb

Son roman sera bientôt en vente dans toute la France !

À 24 ans, Vincent Delareux, d'Eroudeville, a signé lundi 11 octobre à la maison d'éditions l'Archipel pour son deuxième roman, Le cas Victor Sommer, à paraître en mai 2022.

Rencontre.

Votre livre est ce qu'on appelle un "roman noir", de quoi parle-t-il ?

"C'est l'histoire d'un homme de 33 ans, qui est vieux garçon. Il habite seul avec sa mère, il n'a pas de travail, pas d'activité… Sa mère est despotique et ne lui laisse pas vivre sa vie. Jusqu'au jour où elle disparaît mystérieusement."

Comment avez-vous réussi à concilier votre travail et l'écriture ?

"J'ai commencé à écrire à l'âge de 19 ans, c'était une continuité assez logique, car j'adore la littérature. Il m'a fallu un an pour terminer ce roman. J'ai profité de mes soirées, de mes jours de repos et de mes vacances pour écrire, à côté de mon emploi à la Biocoop de Martinvast."

Que s'est-il passé après ?

"Au départ, j'ai soumis le manuscrit à une cinquantaine d'éditeurs. Ça n'a intéressé personne, donc je me suis tourné vers l'autoédition, c'est-à-dire que j'ai moi-même démarché les libraires pour qu'il paraisse dans leur établissement. J'ai ensuite gagné un prix littéraire des Étoiles Librinova en février dernier. Ça m'a servi de tremplin, car j'ai été repéré par les éditions de l'Archipel, ce qui est très gratifiant. Mon livre lancera d'ailleurs une nouvelle collection de roman noir."

Vous avez aussi reçu le coup de pouce d'une écrivaine que vous aimez particulièrement…

"J'ai, comme beaucoup de lecteurs d'Amélie Nothomb, une petite correspondance avec elle. Je lui ai envoyé mon livre, après qu'elle me l'a proposé. Elle l'a lu dans la journée et m'a répondu : 'Votre récit est à mi-chemin entre les Évangiles et Psychose d'Alfred Hitchcock, c'est une réussite.' C'était la consécration de l'avoir comme 'marraine' !"

Y a-t-il un troisième roman au programme ?

"Il est terminé. Je l'ai soumis à mon éditrice à l'Archipel et j'attends son retour fébrilement. L'action se déroule en Normandie, on passe par Lisieux et le Cotentin, dans un village fictif. C'est un préquel, l'avant du Cas Victor Sommer, focalisé sur l'histoire de la mère."