Alençon. Insécurité en ville : les policiers à VTT électriques sont déployés

Pétition, réunions, interpellation en conseil municipal. Le sentiment d'insécurité dans le centre-ville d'Alençon avait fait réagir les commerçants, inquiets que cela fasse fuir leurs clients.

En réponse, dans le cadre de la mise en place du dispositif de la police nationale dit de sécurité du quotidien, une équipe de policiers nationaux sur des VTT électriques est en mission depuis cette semaine dans le centre-ville. Ils ont reçu comme instructions de sillonner les territoires urbains difficilement accessibles aux moyens de locomotion, comme les rues piétonnes. "La rapidité et la fluidité des déplacements offertes par ces nouveaux vélos sont de véritables atouts en intervention : plus mobiles, plus visibles, plus accessibles, ils occuperont de manière plus efficiente l'espace public, avec une proximité accrue au bénéfice de la population", précise la police, qui ajoute que "ces nouvelles patrouilles contribueront de par leur rapidité et leur discrétion à une nouvelle approche de la lutte contre la délinquance, tout en améliorant les contacts et les échanges".