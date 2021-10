Musique. Stromae : succès pour son nouveau hit Santé !

À la santé de Stromae. Le chanteur francophone vient de signer son grand retour avec son nouveau single Santé. Un retour très attendu, après plusieurs années de silence. Du grand Stromae dans cette nouvelle chanson dédiée aux gens de l'ombre. Un hit qui cartonne déjà à travers le monde.

Numéro un sur les plateformes d'écoute musicale

En France, Santé a été plus écouté que le nouveau single d'Adele en 24 heures, avec 428 000 écoutes sur Spotify. Dans le monde, plus de 1,3 million d'écoutes en seulement une journée, placent le titre en n°1 des plateformes Spotify et Deezer, en cinquième position sur Shazam et septième sur Apple Music. Le clip en tendance YouTube a été visionné plus de 3 millions de fois en seulement quelques heures.

Stromae prépare actuellement son nouvel album, attendu pour 2022. D'ici là, trinquons à la Santé de Stromae.