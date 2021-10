Météo. La Manche en vigilance orange aux vents violents

Comme le Morbihan et le Finistère, en Bretagne, la Manche a été placée en vigilance orange "vent violent" mercredi 20 octobre par Météo France. Une vigilance qui prendra effet à partir de 16 heures, jusqu'au lendemain à environ 2 heures du matin. Les vents qui ne vont faire que se renforcer pendant la journée pourraient atteindre 120 km/h en rafale sur les caps exposés du littoral et dépasser les 100 km/h, localement, dans les terres. Dans ces conditions, la mer s'annonce aussi très agitée, avec des creux de plusieurs mètres. Mardi 19 octobre, la préfecture maritime a appelé les usagers de la mer de la Manche à la plus grande prudence pendant plusieurs jours, rappelant au passage le numéro des secours en mer, le 196.