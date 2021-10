Auto. Nouvelle Peugeot 308 : la Golf en ligne de mire

La face avant d'une automobile est extrêmement importante, car c'est elle qui détermine son caractère. Peugeot l'a bien compris avec cette nouvelle 308 qui affirme haut et fort sa personnalité. Le blason redessiné de la marque au Lion trône fièrement au milieu d'une large calandre à structure géométrique.

La modernité et le dynamisme de cette face avant passe aussi par la nouvelle signature visuelle LED en forme de crocs sur le bouclier, disponible dès le premier niveau de finition.

Thermique ou hybride rechargeable

A l'instar de la Volkswagen Golf, la nouvelle Peugeot 308 reste disponible dans un large choix de motorisations. Les versions essence PureTech 1,2 l et diesel BlueHdi 1,5 l sont au catalogue de la 308 "classique", tandis que la 308 Hybrid bénéficie de deux moteurs hybrides rechargeables efficients et performants : Hybrid 180 avec le moteur PureTech 150 ch couplé à un bloc électrique de 81 kW, ou la version Hybrid 225 qui bénéficie du "gros" moteur essence Puretech de 180 ch. Ces deux motorisations sont dotées d'une boîte de vitesses automatique électrifiée à 8 rapports. L'autonomie en 100 % électrique peut atteindre 60 km.

Le i-Cockpit peu lisible pour certains

Le souci avait été signalé sur la précédente 308, mais il reste présent sur la dernière mouture du modèle. Avec une position de conduite relativement basse, et selon votre gabarit et le réglage du volant, la lisibilité du bloc compteur 3D peut poser problème. Quand on sait que la nouvelle 308 s'est allongée de 10 cm, on peut regretter qu'aucune amélioration n'ait été consentie à ce sujet.

Même chose pour l'habitabilité arrière étriquée, non corrigée sur cette nouvelle 308 pourtant plus longue. Sur le plan de l'habitabilité, la VW Golf fait mieux, mais dans l'ensemble la qualité d'assemblage, la finition et les plastiques moussés noirs de l'habitacle de la française font match nul avec l'allemande.

En termes de tarif, la 308 démarre à 24 800 € avec le moteur essence de 110 ch et la finition Active Pack, contre 29 365 € pour la VW Golf 110 ch un peu mieux équipée d'entrée. En haut de gamme des hybrides, la 308 Hybrid 225 ch est tarifée à 43 300 € en finition GT, alors que la Golf GTE de 245 ch s'affiche à 46 550 €. Alors, vous penchez pour la 308 ou pour la Golf ?