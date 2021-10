Normandie. Météo : fort coup de vent attendu sur l'ensemble du littoral

Ça va souffler dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 octobre sur l'ensemble du littoral de la Manche et de la mer du Nord. La mer sera agitée avec des vagues pouvant aller jusqu'à 4 mètres de hauteur et des rafales de 46 km/h, jusqu'à 83 km/h pour les zones les plus exposées.

"Les conditions météorologiques difficiles devraient se maintenir jusqu'au vendredi 22 octobre, en début de matinée", prévient la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. "Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence les professionnels de la mer, ainsi que les pêcheurs ou promeneurs circulant sur l'estran si les conditions le permettent." Pour alerter le CROSS en cas de problème en mer, composez le n°196 par téléphone, ou le canal 16 sur VHF.