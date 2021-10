Tourisme. La Seine-Maritime dans le top 10 des réservations pour la Toussaint

Les vacances de la Toussaint débutent samedi 23 octobre. Le site de location de logement de vacances Airbnb a dressé un classement des départements "plébiscités" par les vacanciers en France.

En tête du classement, on retrouve le Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine), suivi de l'Indre (Centre-Val de Loire) et des Ardennes (Grand Est).

Parmi ce top 10, un département normand se hisse à la 7e place : la Seine-Maritime.

Ce top 10 a été fait à partie de l'observation de la plus forte croissance de réservations réalisées entre le 1er janvier et le 4 octobre 2021 pour les vacances de la Toussaint comparé aux réservations de l'année précédente à la même période dans les départements de l'Hexagone.

Dans un autre classement, qui dresse le top 10 des communes les plus "tendance", Cherbourg-en-Cotentin (Manche) se hisse à la 7e position. Ce classement se base sur les communes les plus recherchées sur le site entre le 1er janvier et le 4 octobre pour les vacances de la Toussaint 2021 comparé à celles de l'année précédente.