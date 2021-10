Caen. Trafic de stupéfiants : neuf personnes interpellées

Depuis le mardi 12 octobre et dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants, les enquêteurs de la sûreté départementale, les policiers du RAID et l'assistance d'unités canines légères des départements de la Seine-Maritime, de l'Eure et de la Sarthe sont intervenus à plusieurs reprises pour démanteler un réseau de trafic de stupéfiants implanté sur un point de deal. L'opération s'est déroulée dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen, en zone de sécurité prioritaire. "Une personne avait fait l'objet d'un enlèvement et d'une séquestration dans cette affaire", indiquent les forces de l'ordre. Le bilan de l'intervention fait état de neuf personnes interpellées et placées en garde à vue.

Quatre d'entre elles ont été jugées en comparution immédiate lundi 18 octobre pour trafic de cannabis, héroïne et cocaïne. "Les détaillants, implantés à Courseulles-sur-Mer, se déplaçaient régulièrement sur la périphérie nord de Caen et à Hérouville-Saint-Clair, notamment pour rencontrer leur propre fournisseur. L'opération d'interpellation, déclenchée le jeudi 14 octobre, a permis la découverte de près de 50 grammes d'héroïne au total. Une dizaine de clients identifiés ont été entendus, ce qui a permis de caractériser l'ampleur et l'ancienneté du trafic", précise Amélie Cladière, la procureure de la République à Caen. Selon les informations de la magistrate, les quatre personnes ont été condamnées à des peines allant de 12 à 20 mois d'emprisonnement, dont une partie avec sursis probatoire et une partie d'emprisonnement ferme qui sera à effectuer sous bracelet électronique.