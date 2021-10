Calvados. Le château de Caen fait peau neuve 

Depuis le lundi 11 octobre, des ouvriers sont harnachés à des cordes et suspendus autour de l'enceinte du château de Caen. "Les remparts de la tour Puchot à la tour Mathilde sont actuellement dévégétalisés et nettoyés dans le but de faire un diagnostic sanitaire de l'édifice", détaille Carole Vilpoux, architecte à la direction des bâtiments de la ville et de la communauté urbaine Caen la Mer, en charge des monuments historiques et du patrimoine.

Après ce long chantier, des architectes spécialisés étudieront l'état des maçonneries, des joints ou encore des raccords entre les pierres. "L'intérêt de cette opération est d'avoir une vision globale. Cela permet aux élus d'avoir un outil d'aide à la décision. La municipalité peut ainsi faire des choix et programmer les travaux à effectuer en fonction des urgences", explique la spécialiste. Des opérations déjà réalisées par le passé pour l'entretien du château. "Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Des diagnostics avaient été établis sur le donjon notamment", précise-t-elle. Les travaux devraient se terminer à la fin du printemps 2022.