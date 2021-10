Ça bouge en ville. De nouvelles adresses à découvrir à Rouen

Paul Marius Lab, c'est le nom du premier concept store lancé à Rouen par la marque.Installé pour trois mois dans la boutique de la place des Carmes, il mise sur l'avant-gardisme.

"On s'amuse et on essaie de nouveaux concepts." Florent Poirier, fondateur de Paul Marius, a inauguré Paul Marius Lab jeudi 14 octobre. Son défi : se lancer dans le prêt-à-porter, mais aussi récupérer et utiliser des chutes de cuir de la maroquinerie pour en faire des vestes et des sneakers.