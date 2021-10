Musique. Adele bat tous les records avec "Easy on Me" !

La star britannique Adele a fait son grand retour musical avec Easy on Me, extrait de son quatrième et prochain album 30, prévu pour le 19 novembre. Après le succès de son album 25, vendu à plus de 22 millions d'exemplaires, Adele vient de battre le record de tous les temps sur Spotify.

La chanteuse bat le précédent record détenu par Mariah Carey

La balade musicale d'Adele Easy on Me devient la chanson la plus écoutée en 24 heures sur Spotify. Le titre a enregistré 19,7 millions d'écoutes en une seule journée. Ainsi, Adele bat le précédent record détenu par All I Want For Christmas is You, le hit de de Mariah Carey qui a cumulé 17,2 millions de streams le 24 décembre dernier.

N°1 dans le monde entier

Le titre est numéro un dans plus de 80 pays sur Apple Music et iTunes et devient la chanson la plus demandée en une journée à l'assistante vocale Alexa. Sur YouTube, le clip de Xavier Dolan signe le meilleur démarrage de la carrière d'Adele, avec 40 millions de vues en une journée.

Sans surprise, Adele devrait signer le meilleur démarrage de l'année.