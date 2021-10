Région du Havre. Les jeunes à la découverte des métiers du bâtiment

La Fédération française du bâtiment (FFB) du Havre Pointe de Caux organisait jeudi 14 octobre sa 19e édition des Coulisses du bâtiment. Il s'agissait de faire visiter à des collégiens le chantier de la résidence îlot Gambetta, à Harfleur. L'occasion de faire découvrir tous les métiers du bâtiment à des jeunes, et pourquoi pas susciter des vocations.

Près de 300 collégiens de quatrième et de troisième du secteur du Havre et de Fécamp ont profité de cette opération. Ils ont pu rencontrer des professionnels du BTP et des étudiants de l'IUT du Havre en Génie civil construction durable. Le bâtiment, qui recrute en permanence, est même en manque de main-d'œuvre. C'est pourquoi le secteur tente de séduire les jeunes.

En Seine-Maritime, le bâtiment rassemble 10 289 établissements, soit 33 670 emplois, pour un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Pour favoriser l'embauche en Normandie, la FFB a mis en place une plateforme de recrutement en ligne.