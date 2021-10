Musique. David Guetta conserve son titre de meilleur DJ du monde

Titré meilleur DJ du monde en 2020, le Français David Guetta a conservé son titre en 2021. La récompense lui a été remise la semaine dernière par le magazine DJ Mag. Plus de 1,3 million de personnes ont participé et voté pour leur DJ favori.

Régulièrement sur le podium, David Guetta avait déjà remporté le trophée il y a 10 ans, en 2011. Le Français a pu notamment bénéficier de ses gigantesques lives durant les différents confinements dus à la pandémie de Covid-19.

Sur la deuxième marche du podium, Martin Garrix profite du succès de son hymne de l'Euro We Are The People.

Armin van Buuren complète le podium avant de retrouver Alok et Dimitri Vegas.