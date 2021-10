Mortagne-au-Perche. Une souscription pour sauver la chapelle construite par Marguerite de Lorraine

C'est le seul couvent complet, avec cloître et chapelle en Normandie. Le cloître est classé et la chapelle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Mais la toiture de la chapelle Saint-François, dans l'enceinte de l'hôpital de Mortagne, a besoin d'être refaite. Une souscription est lancée.

Héritage de Marguerite de Lorraine

Cette chapelle a été construite par Marguerite de Lorraine, en 1505. La cheffe d'État, veuve de René Comte du Perche et Duc d'Alençon, était extrêmement pieuse et très impliquée auprès des pauvres et des malades, ce qui a valu sa béatification en 1921. 2021 marque le 500e anniversaire de sa mort.

Outre la toiture, les peintures polychromes qui ornent la chapelle devront être restaurées.

Malgré les récents travaux urgents d'étanchéité réalisés par l'hôpital, la toiture de la chapelle fuit. L'humidité venant des fuites du toit, comme celle venant du sol, a endommagé les peintures polychromes (qui datent du XIXe). D'où le lancement d'une souscription auprès des particuliers et des entreprises, par l'association Mortagne-au-Perche Patrimoine, avec la Fondation du patrimoine. "Les travaux s'annoncent importants et coûteux", explique Vincent Lebel, le président de Mortagne-patrimoine. Selon le chiffrage effectué au printemps dernier, il faudra un million d'euros pour la toiture, auquel il faut ajouter 650 000 euros supplémentaires pour la réfection des peintures.

Ecoutez ici Vincent Lebel: Impossible de lire le son.

Lancement d'une souscription

"Pour les particuliers comme pour les entreprises, participer à cette souscription sera fiscalement déductible", précise Philippe Picq, délégué de la Fondation du Patrimoine sur le secteur de Mortagne, qui estime qu'il s'agit là "de l'un des sites patrimoniaux les plus exceptionnels du Perche".

Philippe Picq évoque également la possibilité de solliciter la Fondation Bern, "mais elle ne retient qu'un seul projet par département, chaque année".

Ecoutez ici Philippe Picq: Impossible de lire le son.

Le chantier devrait débuter en 2023 et s'étaler sur plusieurs années. En lien avec les architectes des Bâtiments de France, il sera confié à des artisans du Perche, spécialisés dans ce type de travaux de restauration.

À terme, l'association Mortagne-au-Perche Patrimoine espère pouvoir réinvestir ce patrimoine unique en y créant un pôle culturel avec conférences, concerts et diverses animations.

Pratique. Vous retrouvez tous les détails de cette souscription sur fondation-patrimoine.org