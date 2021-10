Caen. Équidays : six jours dédiés à la passion de l'équitation

Courses, concours, spectacles, randonnées, portes ouvertes de centres équestres, visites de haras et d'hippodromes, baptêmes… Durant six jours, le département du Calvados célèbre et met en lumière le cheval, grâce aux Équidays. Du samedi 23 au jeudi 28 octobre, le département accueille une centaine de manifestations. Rendez-vous ce samedi pour le village Équidays et la grande parade à Caen.

Le village itinérant des Équidays…

Le village itinérant des Équidays fait son premier arrêt au château de Caen, samedi 23 octobre. Celui-ci sera ouvert de 14 heures à 17 h 30, avec au programme des initiations, démonstration et découvertes. L'équipe Équidays met en place un espace dédié aux enfants avec ateliers maquillage, coloriage, photo-cabine, structure gonflable et baptême de poney. Pour les plus grands, il est question d'un espace pour les métiers de la filière équine, l'occasion de découvrir les formations de maréchalerie, ostéopathie, bourrellerie, jockey ou encore driver.

... Suivi d'une grande parade

À 17 h 30, lors de la fermeture du village, la grande parade évoluera au cœur de la ville. De 17 h 30 à 18 h 30, le voltigeur Laurent Douziech, qui a performé sur les plus grandes scènes nationales et internationales, rejoint l'événement des Equidays accompagné de sa troupe aux multiples facettes pour une déambulation musicale et festive. Une Batucada, des échassiers, des jongleurs, des danseurs et des artistes pyrotechniques rejoindront les artistes pour offrir un spectacle équestre au rythme des percussions.

Visiter le centre équestre de la SHUC

La SHUC (Société hippique urbaine de Caen) ouvre ses portes dimanche 24 octobre. Le centre équestre de Caen accueille ce même jour la finale du Challenge Équidays, un concours amateur de sauts d'obstacles. En parallèle, il sera possible d'effectuer des baptêmes de poney et de profiter de démonstrations dans le manège.

Courses de trot à l'hippodrome

L'hippodrome de Caen propose une réunion de courses de trot samedi 23 et lundi 25 octobre, de midi à 17 heures. Entre mars et novembre, l'hippodrome accueille plus de trente réunions de courses hippiques. La réunion la plus prestigieuse a lieu un mercredi de la mi-mai où sont disputés le Saint-Léger des Trotteurs (course de Groupe I) et le Prix des Ducs de Normandie (course de Groupe II). Rendez-vous samedi pour le Prix de la Ville de Caen (course de groupe III). L'entrée est exceptionnellement gratuite à l'occasion des Équidays.

Vous aurez aussi l'occasion d'assister à une projection de film d'animation au cinéma Lux à Caen, un atelier à quatre mains au musée des Beaux-Arts de Caen, une visite animée au Musée de Normandie, etc.

Pratique. Équidays : du samedi 23 au jeudi 28 octobre. Programmation complète sur le site internet : equidays.fr. Village Équidays samedi 23 octobre au château de Caen de 14 heures à 17 h 30.