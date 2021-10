Rugby. Rouen NR : "Les joueurs tentent beaucoup plus et prennent confiance"

En termes de qualité de jeu, est-ce que vous jugez que la mayonnaise commence à prendre ?

On a changé beaucoup de choses, notamment dans le système offensif. Ça a demandé un peu de temps, mais les joueurs se l'approprient de plus en plus. Le staff travaille beaucoup dans le détail, les joueurs sont très impliqués. Treize points à ce moment-là, je pense qu'on aurait été contents de les avoir en début de saison ! Tout n'est pas parfait, mais il faut être ambitieux dans ce que l'on veut proposer et continuer sur notre lancée.

Dans le détail, qu'est-ce que le nouveau staff amène dans les phases offensives ?

Le fait de tenter, déjà, et chercher des opportunités tactiques dans le jeu. Les joueurs tentent beaucoup plus et prennent confiance. Qui dit tenter plus dit aussi plus de déchets, mais quand on joue petits bras, il faut être très costauds sur les bases, très précis. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit, la volonté de faire et ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est dans cet état d'esprit qu'on essaye d'amener les choses différemment et, aujourd'hui, je pense que les joueurs s'éclatent.

Dans votre philosophie, mieux vaut prendre des risques et se manquer que de sortir frustré de ne pas avoir essayé ?

Exactement, et c'est ce genre de frustration que l'on a ressenti contre Grenoble. On n'a pas su tenter, parce que l'intensité n'était pas suffisante, tout simplement. Quand tu as peu d'occasions, il ne faut pas réciter des leçons. Il y a beaucoup de stratégie dans notre sport, mais les situations sont toujours différentes de ce qu'on peut imaginer. Il faut être capable de les lire pour créer des déséquilibres.

Comment jugez-vous cet effectif, que vous avez pris en main quand le recrutement était déjà terminé ?

La première des choses, c'est que nous avons relevé ce challenge en connaissance de cause. On avait quand même analysé l'équipe et les matchs, donc on savait que l'équipe était capable de s'orienter vers un style de jeu différent. Aujourd'hui, on est très contents de l'effectif que l'on a. Clairement, on a la chance d'avoir un groupe de garçons très ambitieux, courageux, qui ont une vraie envie de faire mieux. On le voit au quotidien dans leur investissement. Puis sur le terrain, dans leur prise de décision, ils sont capables d'être plus autonomes, et c'est important de ne pas être toujours sous l'égide des commandements des coaches ou du staff. La force psychologique, la capacité à gérer la pression en fin de match, l'énergie qu'il faut mettre, tout ça, ça leur appartient. Nous, on est juste là pour les aider à s'épanouir. On est très contents, même si on peut toujours améliorer une équipe.

Vous ne voyez donc pas une urgence de se renforcer à un poste particulier ?

Non, parce qu'en plus on ne veut pas prendre un joueur juste pour prendre un joueur. Évidemment, il y a toujours des opportunités pour se renforcer… La nécessité, c'est plutôt de bien pourvoir des postes où on peut être en flux tendu, pour se sécuriser. Mais nous, nous avons la chance d'avoir des jeunes qui s'entraînent au quotidien avec nous et qui jouent.

