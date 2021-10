Saint-Vaast-la-Hougue. Les touristes et scolaires mieux accueillis à Tatihou

Le projet de requalification culturelle et touristique de l'île de Tatihou a été dévoilé mardi 12 octobre par le Conseil départemental de la Manche.

L'île, qui accueille déjà 200 classes par an lors de séjours pédagogiques, veut renforcer son offre en aménageant deux nouvelles salles pédagogiques et en créant un espace de restauration dédié aux scolaires.

Ce chantier a aussi pour but d'accueillir les touristes sur Tatihou, via une offre de logement (de 44 chambres) et de restauration qui sera totalement revue, pour un coût de 7 millions d'euros.

Précision avec Aurélie Lechevallier, chef de projets au Département :

La nouvelle gamme d'hébergement devrait être accessible au public dès juillet 2022.