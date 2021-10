Nucléaire. Un mur de 5 kilomètres autour d'Orano La Hague

C'est un site très sécurisé, et pour cause, il concentre le plus de radioactivité en Europe. Il s'agit du site de recyclage de déchets nucléaires d'Orano La Hague. Pour y accéder, il faut par exemple présenter un badge à chaque portique et passer ses affaires sous scanner, comme à l'aéroport. Orano La Hague est surveillé 24 heures sur 24 et dispose d'une équipe d'intervention armée en cas d'intrusion. Il paraît donc impossible d'y entrer. Et pourtant, un mur de 5 kilomètres sera bientôt en construction, avec "une partie maçonnée en bas et clôturée en haut", nous indique-t-on jeudi 14 octobre, sans toutefois préciser sa hauteur. Le mur va englober l'ensemble des bâtiments nucléaires, qui sont déjà à l'intérieur d'une clôture. Une évolution engagée à la demande des autorités nationales, d'après la communication d'Orano. Une déclaration en mairie de La Hague doit d'abord être réalisée. Pour le moment, seuls les travaux de fondation ont été engagés. Le chantier devrait durer jusqu'à fin 2024. "Ce mur sera visible par endroits depuis la route", confirme Orano.