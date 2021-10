Yuksek : le charme de la pop électro au 106 de Rouen

La musique pop française a peut-être trouvé en Yusek un nouvel ambassadeur. Après avoir réalisé en 2009 un album électro prometteur, le Rémois signe, avec Living on the Edge of Time, une série de morceaux qui font référence. Yuksek, 34 ans, de son véritable nom Pierre-Alexandre Busson, vit à Reims où il possède son propre studio. C’est en 2006 qu’il sort ses premiers morceaux et se produit sous le nom d’artiste Yuksek, “haut” en turc. Très vite, il se fait remarquer.

Le nouvel opus fait place à la créativité musicale. Le chanteur se fait plus pop qu’électro. De jolies mélodies prennent leur place dans l’univers du créateur. “Je n’avais pas de volonté absolue de rompre avec mon premier album, mais envie que chaque disque marque une évolution”, confie-t-il. Il prend des risques et c’est payant. Et même s’il ne le dit pas, Yuksek a un côté “Madonna” dans la façon d’arranger ses morceaux et de changer de style musical tout en restant lui-même. Il se renouvelle, mais garde ses côtés ludiques et espiègles. A découvrir.

Pratique. Yuksek, jeudi 9 février, 20h, au 106, Quai Jean de Béthencourt, Rouen. Tarif à partir de 20,80 €. Tél. 02 32 10 88 60.