Orne. Le cross international devient un festival de sports nature

Le cross international de Montilly-sur-Noireau, près de Flers, est traditionnellement disputé à chaque 11 novembre. Les 44 éditions organisées par l'association Montilly-Loisirs-Evasion ont attiré un très nombreux public de sportifs, environ 2 000 chaque année. Nouveauté en 2021, cette manifestation sportive s'étoffe et devient le Montilly sports nature festival. L'ancien finaliste de Koh-Lanta Dorian Louvet parraine l'événement, il sera présent pour deux séances de dédicaces le jeudi 11 novembre, à 11 heures et à 13 h 40. Peut-être le verra-t-on participer à certaines épreuves… ?

Des changements

Le cross sera agrémenté de randonnées, marches nordiques, cani-randos, trail et VTT. L'habituelle course sur route est abandonnée, remplacée par un trail, davantage dans l'air du temps. Les parcours VTT seront plus nombreux : cinq au lieu de trois. À 10 heures, l'école de musique de Flers agrémentera l'accueil des participants du cross international. Un spectacle de cross en VTT et de Parkour sera proposé durant les séances de dédicaces. Mais surtout, l'événement durera deux jours avec, le vendredi 12 novembre, une épreuve réservée aux gendarmes, policiers, pompiers et douaniers.

Solidarité

Sous son ancienne appellation, le cross international avait déjà une action solidaire. Cette année, des dons seront toujours possibles sur le site durant la manifestation, au profit de l'association Solidarité-Bocage. Cette association caritative qui a vu le jour en 2010, réalise notamment des distributions d'aide alimentaire. Elle doit acheter quelque 60 000 € de nourriture chaque année. Par exemple en 2019, elle a fourni près de 40 000 repas. Des dons pour cette même association sont également possibles sur une cagnotte Leetchi, via Internet.