Rouen. La fête du ventre et de la gastronomie fait son retour !

Samedi 16 et dimanche 17 octobre, l'association Rouen conquérant organise la fête du ventre et de la gastronomie. Plus de 150 producteurs normands s'installeront dans le centre historique de la ville pour proposer leurs produits au public.

L'invité d'honneur cette année est la région Hauts-de-France, avec des produits du Nord et la friterie Momo que vous pouvez voir dans le film Bienvenue chez les Ch'tis.

Écoutez Patrice Ducellier, organisateur avec l'association Rouen Conquérant, nous présenter cette édition 2021 :

Des démonstrations culinaires auront lieu les deux jours et il y aura aussi plusieurs groupes de musique. L'entrée est gratuite et le pass sanitaire non exigé, excepté si vous allez dans les bars et restaurants aux alentours de l'événement.

Rendez-vous samedi de 9 heures à 19 h 30 et dimanche de 9 heures à 18 h 30.

Découvrez le programme en cliquant sur le lien. Retrouvez les infos sur la page Facebook Rouen Conquérant.