Orne. Depuis 2009, le jazz fait swinguer le pays d'Ouche

Au fil des années, le festival Jazz en Ouche est devenu une institution sur le territoire autour de L'Aigle, dans l'Orne et l'Eure. L'idée de base était d'amener des spectacles qualitatifs, y compris au sein des petites communes rurales.

Si l'événement a été annulé l'an dernier en raison de la Covid-19, l'édition 2021 est également (un peu) perturbée, mais en raison des travaux de construction du nouveau complexe culturel de L'Aigle. La salle de Verdun n'existe plus et les concerts du mardi 16 au dimanche 21 novembre seront donc présentés à Rai, Saint-Michel-Thubeuf, La Ferté-en-Ouche, Aube, Verneuil-d'Avre-et-d'Iton.

Pratique. Places en vente à l'accueil du Service culturel de la mairie de L'Aigle : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 45. Par téléphone aux mêmes horaires au 02 33 84 44 40. Les soirs de spectacles, sur les lieux des concerts, ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début.