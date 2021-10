[Vidéo+photos] Le Havre. Quand le rappeur Lujipeka invite ses fans à la fête foraine…

Vous connaissez peut-être son titre Putain d'Époque, qui sert de générique de fin à l'émission Quotidien, tous les soirs sur TMC. Le rappeur Lujipeka, ex moitié de Columbine, a présenté son nouvel album en avant-première à ses fans du Havre, à la foire Saint-Michel. "Il s'intitule Montagnes russes, donc on a cherché la fête foraine la plus proche pour venir diffuser les titres sur les manèges. Et c'est moi qui offre les tickets !", sourit le Rennais de 26 ans, coutumier de ce type de rencontres improvisées. "L'été dernier, on a organisé des concerts sauvages sur les plages, poursuit Lujipeka. Après tous ces mois privé de concert, j'ai envie d'y aller à fond, d'aller voir les gens, de créer du lien."

Quelques stories diffusées sur Instagram ont suffi à rassembler son public, de très nombreux adolescents, à l'entrée de la fête foraine. "Je l'écoute tout le temps, dans les moments durs, les moments forts… J'adore toutes ses chansons", confie une jeune fille, ticket (gratuit) d'auto-tamponneuse à la main. Cet après-midi à la foire illustrera le prochain clip du rappeur.