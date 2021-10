Caen. Un camping-car totalement embrasé dans le centre-ville

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés mercredi 13 octobre dès 9 heures pour un feu de camping-car dans le centre-ville de Caen. À leur arrivée, les secouristes ont découvert le véhicule complètement embrasé. Les flammes se propageaient vers la maison d'habitation située au 25 rue de Calix.

Une trentaine de sapeurs-pompiers interviennent actuellement pour tenter de contenir le sinistre et utilisent deux lances pour stopper la propagation. "La configuration des lieux et des locaux rendent l'opération complexe et de longue durée", indiquent les sapeurs-pompiers du Calvados. Selon les premières informations des secouristes, aucune victime n'a été recensée depuis le début de l'opération.